Кількість загиблих французів внаслідок нападу ХАМАС на Ізраїль зросла до 39

Франція офіційно підтвердила загибель вже 39 своїх громадян внаслідок нападу терористичного угруповання ХАМАС на Ізраїль.

Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на дані Міністерства закордонних справ Франції.

Крім того, за даними відомства, ще дев’ять французів досі вважаються зниклими безвісти.

Раніше повідомлялося, що Міністерство закордонних справ Франції вимагає від Ізраїлю пояснень через обстріл Французького інституту в Газі.

Напередодні президент Франції Емманюель Макрон у п’ятницю анонсував проведення 9 листопада гуманітарної конференції для обговорення ситуації з війною Ізраїлю проти терористичного угруповання ХАМАС.

Також стало відомо, що Франція відправить свій другий вертольотоносець до узбережжя сектора Гази, щоб надати медичну допомогу постраждалим.