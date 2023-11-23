Розвідка Британії: РФ реабілітує групу Вагнера після спроби заколоту

У розвідувальній спільноті Міністерства оборони Великої Британії побачили ознаки того, що РФ почала реабілітувати бійців групи Вагнера.

Про це йдеться у щоденному огляді міністерства щодо російсько-української війни, повідомляє "Європейська правда".

Як зазначили британські аналітики, 14 листопада окрема група ветеранів ПВК "Вагнер" отримала офіційні ветеранські посвідчення. Це перший випадок, коли найманці групи Вагнера були офіційно визнані ветеранами.

Міністерство оборони Росії створило нову систему, що дозволяє ветеранам групи Вагнера отримувати ветеранські посвідчення та відповідні надбавки. Нещодавно група Вагнера була включена до структури командування Росгвардії.

Це, найімовірніше, свідчить про реабілітацію деяких членів "Вагнера" російською адміністрацією, що відбулося після тривалого періоду невизначеності щодо того, як російська влада ставитиметься до бійців "Вагнера" після невдалого заколоту у червні 2023 року.

Раніше розвідка Великої Британії стверджувала, що після спроби заколоту і загибелі керівництва приватної військової компанії "Вагнер" російська держава намагається посилити свій контроль над угрупованням.

Британська розвідка у серпні допускала, що смерть ватажка Євгенія Пригожина матиме глибоко дестабілізуючий вплив на групу Вагнера.

Наступного місяця Велика Британія офіційно визнала угруповання терористичною організацією.