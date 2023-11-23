Разведка Британии: РФ реабилитирует группу Вагнера после попытки мятежа

В разведывательном сообществе Министерства обороны Великобритании увидели признаки того, что РФ начала реабилитировать бойцов группы Вагнера.

Об этом говорится в ежедневном обзоре министерства по российско-украинской войне, сообщает "Европейская правда".

Как отметили британские аналитики, 14 ноября отдельная группа ветеранов ЧВК "Вагнер" получила официальные ветеранские удостоверения. Это первый случай, когда наемники группы Вагнера были официально признаны ветеранами.

Министерство обороны России создало новую систему, позволяющую ветеранам группы Вагнера получать ветеранские удостоверения и соответствующие надбавки. Недавно группа Вагнера была включена в структуру командования Росгвардии.

Это, скорее всего, свидетельствует о реабилитации некоторых членов "Вагнера" российской администрацией, что произошло после длительного периода неопределенности относительно того, как российские власти будут относиться к бойцам "Вагнера" после неудачного мятежа в июне 2023 года.

Ранее разведка Великобритании утверждала, что после попытки мятежа и гибели руководства частной военной компании "Вагнер" российское государство пытается усилить свой контроль над группировкой.

Британская разведка в августе допускала, что смерть главаря Евгения Пригожина будет иметь глубоко дестабилизирующее влияние на группу Вагнера.

В следующем месяце Великобритания официально признала группировку террористической организацией.