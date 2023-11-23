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Президент Чехії спрогнозував терміни повного відновлення боєздатності РФ

Четвер, 23 листопада 2023, 14:59

Президент Чехії Петр Павел вважає, що Росії знадобиться щонайменше п'ять-сім років для повного відновлення боєздатності.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив на саміті глав держав Вишеградської групи, повідомляє Ceske Noviny.

"З іншого боку, в розрахунках є багато змінних, які можуть змінити ситуацію. Це дійсно залежатиме від результату війни в Україні", – уточнив Павел.

За його словами, все НАТО розглядає Росію як найбільшу загрозу в Європі, що означає необхідність реалістично готуватися до цього.

"Росія має понести відповідальність за втрачені людські життя та завдані збитки в Україні. Тому ми повинні рішуче продовжувати нашу всебічну підтримку України та її громадян, це в наших інтересах", – наголосив Павел.

Раніше чеський президент під час зустрічі з командувачами Збройних сил країни застеріг, що постачання зброї Києву не відповідають очікуванням і поглиблюють розчарування українських військових у Заході.

На початку листопада він сказав, що поточна ситуація на фронті не свідчить про те, що Україна може отримати військову перевагу. Водночас Павел застерігає від "втоми від війни" та поступок Росії.

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