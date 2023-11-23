Президент Чехии спрогнозировал сроки полного восстановления боеспособности РФ

Президент Чехии Петр Павел считает, что России понадобится минимум пять-семь лет для полного восстановления боеспособности.

Как пишет "Европейская правда", об этом он заявил на саммите глав государств Вышеградской группы, сообщает Ceske Noviny.

"С другой стороны, в расчетах есть много переменных, которые могут изменить ситуацию. Это действительно будет зависеть от исхода войны в Украине", – уточнил Павел.

По его словам, все НАТО рассматривает Россию как самую большую угрозу в Европе, что означает необходимость реалистично готовиться к этому.

"Россия должна понести ответственность за потерянные человеческие жизни и нанесенный ущерб в Украине. Поэтому мы должны решительно продолжать нашу всестороннюю поддержку Украины и ее граждан, это в наших интересах", – подчеркнул Павел.

Ранее чешский президент во время встречи с командующими Вооруженных сил страны предостерег, что поставки оружия Киеву не соответствуют ожиданиям и углубляют разочарование украинских военных в Западе.

В начале ноября он сказал, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество. В то же время Павел предостерегает от "усталости от войны" и уступок России.