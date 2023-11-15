Найвищий суд Британії підтвердив незаконність плану уряду відправляти шукачів притулку до Руанди

Верховний суд Британії оголосив урядовий план з переміщення нелегально прибулих шукачів притулку до Руанди незаконним, що може стати серйозним ударом для консерваторів перед виборами.

Про це повідомляє Reuters, пише "Європейська правда".

У рішенні, оголошеному у середу, найвищий суд Сполученого Королівства одностайно відхилив апеляцію уряду проти першого рішення про те, що шукачів притулку не можна відправляти до Руанди, оскільки її не можна вважати безпечною країною.

Президент суду Роберт Рід оголосив, що п’ятеро залучених суддів погодилися з "наявністю суттєвих підстав вважати, що шукачі притулку, відправлені до Руанди, опиняться під реальним ризиком видворення", тобто повернення у рідні країни.

Водночас Рід зазначив, що потенційно схему можна змінити так, щоби виключити ризики видворення.

Хоча від британських консерваторів лунали заклики до виходу Британії з Європейського суду з прав людини або його реформи через те, що ЄСПЛ заблокував перші депортаційні рейси до Руанди до висновку британських судів у цьому питанні, Рід зауважив, що рішення суду ґрунтується не лише на Європейській конвенції з прав людини, а низці різних законів і договорів.

На Даунінг-стріт вже відреагували на рішення. "Це не той результат, якого ми хотіли, але за останні кілька місяців ми підготувалися до різних сценаріїв і залишаємося цілковито зобов'язаними зупинити човни", – цитує BBC заяву офісу прем'єра Ріші Сунака.

Рішення суду у "руандійській" суперечці може стати значним ударом для консерваторів перед виборами, що проходитимуть наступного року.

Ця схема, розроблена ще за прем’єрства Бориса Джонсона, була наріжним каменем у міграційній політиці уряду Сунака, а його обіцянка "зупинити човни" з мігрантами через Ла-Манш – однією з п’яти основних обіцянок.

Цього року у Британію через Ла-Манш прибули понад 27 тисяч нелегальних мігрантів. За увесь 2022 рік прибули понад 45 700 осіб, що стало рекордом.

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