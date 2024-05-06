В Італії на тролеї загинула туристка

В італійських Альпах цієї неділі загинула туристка, яка спускалася на тролеї через долину Валтелліно.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Прокуратура розслідує причину загибелі на тролеї 41-річної туристки, яка впала з великої висоти з тролею над долиною Валтелліно і померла.

За першими висновками, жінка була вже за кілька десятків метрів від точки прибуття, коли перестала рухатися по тросу і "застрягла", ймовірно через свою невелику вагу. Припускають, що тоді вона запанікувала і сама розстібнула кілька елементів страховки, що призвело до її падіння. На момент прибуття допомоги жінка була вже мертвою.

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Для розслідування вилучили кріплення, у якому переправлялася загибла, та її одяг. Слідство спробує з’ясувати, чи правильно було закріплене обладнання і що саме трапилось.

Жінка була марокканкою, що давно живе в Італії. На момент події з нею були її племінниці, вони без пригод перетнули долину на цьому ж тролеї перед нею.

Директор компанії, яка обслуговує атракціон, каже, що шокований випадком, оскільки це перший інцидент з 2011 року. За цей час тролеєм скористалися понад 200 тисяч людей.

Нагадаємо, у Туреччині у квітні одна людина загинула і понад сотню знімали з кабін через аварію на канатній дорозі.

В Італії останній резонансний нещасний випадок стався у 2021 році, коли в кабіні, що обірвалася, загинули 14 з 15 пасажирів.