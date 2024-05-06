У Данії можуть згорнути проєкт, що допомагав українцям безкоштовно отримувати велосипеди

У Данії волонтерська ініціатива, яка два роки допомагала українцям з тимчасовим захистом знайти собі зручний вживаний велосипед, може припинити проєкт через нестачу коштів.

Про це повідомляє DR, пише "Європейська правда".

Проєкт Giv en cykel працював своєрідним "брокером" між данцями, які хочуть подарувати справний, але непотрібний їм велосипед, та українцями з тимчасовим захистом. Ідея полягала у тому, щоб підтримати українців, які через війну опинилися у новій країні, та заохотити їх переймати місцевий стиль життя з частим використанням велосипеда як транспорту.

Проєкт пропонував данцям-донаторам заповнити анкету з інформацією про свій велосипед, а українцям, які зацікавлені отримати велосипед – власну анкету з побажаннями. Після того волонтери шукали максимальні співпадіння та допомагали людям сконтактувати між собою і доставити велосипед у потрібне місце.

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Таким чином через проєкт данці подарували українцям понад 3000 велосипедів.

Зараз ініціативу можуть згорнути через нестачу фінансування. Волонтери-брокери працюють безоплатно, але одним з пунктів витрат, схоже, були компенсації за дрібний ремонт та комплектування велосипеда таким обладнанням як замок, світловідбивачі, ліхтарі.

Керівник організації-куратора проєкту Cyklistforbundet зазначив, що у них у списку очікування ще кількасот українців, як і чимало тих, хто хоче подарувати велосипед, та сподівається, що серед компаній знайдуться охочі надати фінансову підтримку для продовження проєкту.

Нагадаємо, у Словаччині через недержавну ініціативу зібрали вже понад чотири мільйони євро на закупівлю снарядів для України.