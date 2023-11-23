Словенія готова дати до 5 млн євро на відбудову інфраструктури в Україні

Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR) готовий виділити до п’яти мільйонів євро для проєктів із відбудови об’єктів інфраструктури в Україні.

Про це, як пише "Європейська правда", в четвер повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України

Зі словацькою делегацією зустрілись заступниця Мінвідновлення Анна Юрченко та голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм, за підсумками чого й було оголошено про фінансування.

CMSR фінансуватиме проєкти з відбудови інфраструктури у формі грантів, які покриватимуть до 50% їхньої вартості.

За інформацією української сторони, з початку повномасштабного вторгнення РФ Словенія надала Україні 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги і ще мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.

Крім того, в липні Словенія ухвалила рішення про допомогу Україні на гуманітарне розмінування на загальну суму 1,5 мільйона євро.

На початку року Україна та Словенія підписали спільну декларацію, у якій, серед іншого, Любляна підтримала майбутній вступ України в НАТО.