Словенія готова дати до 5 млн євро на відбудову інфраструктури в Україні
Центр міжнародного співробітництва та розвитку Словенії (CMSR) готовий виділити до п’яти мільйонів євро для проєктів із відбудови об’єктів інфраструктури в Україні.
Про це, як пише "Європейська правда", в четвер повідомило Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України
Зі словацькою делегацією зустрілись заступниця Мінвідновлення Анна Юрченко та голова Держагентства відновлення та розвитку інфраструктури України Мустафа Наєм, за підсумками чого й було оголошено про фінансування.
CMSR фінансуватиме проєкти з відбудови інфраструктури у формі грантів, які покриватимуть до 50% їхньої вартості.
За інформацією української сторони, з початку повномасштабного вторгнення РФ Словенія надала Україні 4,3 мільйона євро гуманітарної допомоги і ще мільйон євро на фінансування гуманітарної ініціативи Grain from Ukraine.
Крім того, в липні Словенія ухвалила рішення про допомогу Україні на гуманітарне розмінування на загальну суму 1,5 мільйона євро.
На початку року Україна та Словенія підписали спільну декларацію, у якій, серед іншого, Любляна підтримала майбутній вступ України в НАТО.