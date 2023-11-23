Словения готова дать до 5 млн евро на восстановление инфраструктуры в Украине
Центр международного сотрудничества и развития Словении (CMSR) готов выделить до пяти миллионов евро для проектов по восстановлению объектов инфраструктуры в Украине.
Об этом, как пишет "Европейская правда", в четверг сообщило Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины
Со словацкой делегацией встретились заместитель Минобновления Анна Юрченко и председатель Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Украины Мустафа Найем, по итогам чего и было объявлено о финансировании.
CMSR будет финансировать проекты по восстановлению инфраструктуры в форме грантов, которые будут покрывать до 50% их стоимости.
По информации украинской стороны, с начала полномасштабного вторжения РФ Словения предоставила Украине 4,3 миллиона евро гуманитарной помощи и ещё миллион евро на финансирование гуманитарной инициативы Grain from Ukraine.
Кроме того, в июле Словения приняла решение о помощи Украине на гуманитарное разминирование на общую сумму 1,5 миллиона евро.
В начале года Украина и Словения подписали совместную декларацию, в которой, среди прочего, Любляна поддержала будущее вступление Украины в НАТО.