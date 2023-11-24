Партия Рютте отказалась от участия в новом правительстве Нидерландов

В Нидерландах Народная партия за свободу и демократию (VVD) премьера Марка Рютте, которую на недавние парламентские выборы повела Дилан Ешильгёз-Зегериус, решила отказаться от вхождения в будущее правительство.

Об этом в пятницу объявила Ешильгёз-Зегериус, пишет "Европейская правда" со ссылкой на нидерландского вещателя NOS.

Она назвала "большими победителями" голосования ультраправую Партию свободы (PVV) Герта Вилдерса (получила 37 мест в парламенте) и новообразованную политическую партию "Новый общественный договор" (NSC) во главе с Питером Омцигтом (20 мест в парламенте).

Она объяснила, что ее партия не войдет в кабинет министров из-за потери 10 мест в парламенте. "Это почти треть, и это сигнал от избирателей. Но опять же, мы не собираемся отворачиваться от всех людей, которые за нас проголосовали", – сказала она, добавив, что VVD будет готова поддержать формирование правоцентристского кабинета.

"Но мы будем способствовать формированию правоцентристского кабинета. Конструктивные предложения мы поддержим, потому что это форма толерантности", – сказала Ешильгёз-Зегериус.

Решение VVD может усложнить Герту Вилдерсу формирование коалиции, поскольку VVD и NSC считались вероятными кандидатами в коалиционные партнеры. Теперь все внимание будет приковано к NSC.

Длительные коалиционные переговоры в Нидерландах – не редкость. В прошлый раз они заняли рекордные 299 дней.

Если усилия Вилдерса по формированию коалиции в конце концов потерпят неудачу, другие партии могут попытаться создать более центристскую коалицию без него. Новые выборы являются еще одним вариантом, если не удастся достичь коалиционного соглашения.

Партия свободы во главе с Гертом Вилдерсом, который не поддерживает дальнейшую передачу оружия Украине, победила на выборах 22 ноября с огромным отрывом от оппонентов.

Вилдерс настойчиво агитирует за выход Нидерландов из ЕС. Хотя он открыто признает, что эта идея не популярна среди большинства нидерландских избирателей, он все равно может настаивать на проведении референдума о Nexit.

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