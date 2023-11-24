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Стефанішина: Угорське вето на вступ України буде безвідповідальністю решти ЄС

П'ятниця, 24 листопада 2023, 12:25

Блокування Угорщиною руху України в ЄС на саміті в грудні буде результатом безвідповідальності інших країн-членів, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Про це вона сказала, виступаючи на Німецькій раді з міжнародних відносин, її цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Йдеться про те, щоб говорити одне з одним, переконувати одне одного і допомагати тим, хто все ще сумнівається або намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними і брати на себе відповідальність за це вето", – сказала Стефанішина.

Мішель їде до Орбана після угорського ультиматуму щодо України 

"Тому що якщо говорити про вето однієї країни 15 грудня, то це не буде вето однієї країни. Це буде безвідповідальність інших – тих, хто не будує цей консенсус, хто не працює над тим, щоб зосередитися на ширшій картині майбутнього Європи. Думаю, ми всі розуміємо, що я маю на увазі, і саме так ми це читаємо, саме так ми до цього ставимося", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Угорщини Віктор Орбана написав лист до глави Євроради Шарля Мішеля, в якому погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Угорський уряд також оголосив про маніпулятивні "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з Орбаном в рамках підготовки до засідання Євроради у грудні.

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.

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