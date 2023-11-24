Стефанішина: Угорське вето на вступ України буде безвідповідальністю решти ЄС

Блокування Угорщиною руху України в ЄС на саміті в грудні буде результатом безвідповідальності інших країн-членів, заявила віцепрем’єрка з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Про це вона сказала, виступаючи на Німецькій раді з міжнародних відносин, її цитує The Guardian, повідомляє "Європейська правда".

"Йдеться про те, щоб говорити одне з одним, переконувати одне одного і допомагати тим, хто все ще сумнівається або намагається накласти вето на майбутнє Європи, говорити з ними і брати на себе відповідальність за це вето", – сказала Стефанішина.

"Тому що якщо говорити про вето однієї країни 15 грудня, то це не буде вето однієї країни. Це буде безвідповідальність інших – тих, хто не будує цей консенсус, хто не працює над тим, щоб зосередитися на ширшій картині майбутнього Європи. Думаю, ми всі розуміємо, що я маю на увазі, і саме так ми це читаємо, саме так ми до цього ставимося", – додала вона.

Нагадаємо, напередодні прем’єр Угорщини Віктор Орбана написав лист до глави Євроради Шарля Мішеля, в якому погрожував заблокувати всю допомогу Європейського Союзу для України, а також майбутній вступ країни до Євросоюзу, якщо лідери ЄС не погодяться переглянути всю свою стратегію підтримки Києва.

Угорський уряд також оголосив про маніпулятивні "консультації" з населенням, основним питанням яких буде підтримка членства України в ЄС.

Мішель прибуде в понеділок до Будапешта для двосторонніх переговорів з Орбаном в рамках підготовки до засідання Євроради у грудні.

Про те, що вимагає Орбан та чому це ще не означає гарантованої катастрофи – читайте у статті: Віктор Орбан піднімає ставки: що стоїть за угорським ультиматумом щодо майбутнього України.