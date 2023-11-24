Стефанишина: Венгерское вето на вступление Украины будет безответственностью всего ЕС

Блокирование Венгрией движения Украины в ЕС на саммите в декабре будет результатом безответственности других стран-членов, заявила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

Об этом она сказала, выступая на Немецком совете по международным отношениям, ее цитирует The Guardian, сообщает "Европейская правда".

"Речь идет о том, чтобы говорить друг с другом, убеждать друг друга и помогать тем, кто все еще сомневается или пытается наложить вето на будущее Европы, говорить с ними и брать на себя ответственность за это вето", – сказала Стефанишина.

"Потому что если говорить о вето одной страны 15 декабря, то это не будет вето одной страны. Это будет безответственность других – тех, кто не строит этот консенсус, кто не работает над тем, чтобы сосредоточиться на более широкой картине будущего Европы. Думаю, мы все понимаем, что я имею в виду, и именно так мы это читаем, именно так мы к этому относимся", – добавила она.

Напомним, накануне премьер Венгрии Виктор Орбана написал письмо к главе Евросовета Шарлю Мишелю, в котором угрожал заблокировать всю помощь Европейского Союза для Украины, а также будущее вступление страны в Евросоюз, если лидеры ЕС не согласятся пересмотреть всю свою стратегию поддержки Киева.

Венгерское правительство также объявило о манипулятивных "консультациях" с населением, основным вопросом которых будет поддержка членства Украины в ЕС.

Мишель прибудет в понедельник в Будапешт для двусторонних переговоров с Орбаном в рамках подготовки к заседанию Евросовета в декабре.

О том, чего требует Орбан и почему это еще не означает гарантированной катастрофы – читайте в статье: Виктор Орбан поднимает ставки: что стоит за венгерским ультиматумом относительно будущего Украины.