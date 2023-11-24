Глава комитета ВР по евроинтеграции заявила о блокировании ее поездки на заседание в ЕС

Глава комитета Верховной Рады по евроинтеграции от оппозиционной "Европейской солидарности" Иванна Климпуш-Цинцадзе заявила, что руководство парламента не подписывает ей командировку в Испанию на COSAC – платформу для взаимодействия парламентских комитетов по европейским делам стран-членов ЕС, партнеров и кандидатов на вступление.

Как пишет "Европейская правда", об этом она сообщила в Facebook.

"Говорят, что они предложат нам участвовать онлайн, но такого формата на COSAC не предусмотрено", – отметила Климпуш-Цинцадзе.

По ее словам, отдельное обсуждение на COSAC будет посвящено Украине, где она главный докладчик, также готовится совместная резолюция, к которой Украина уже подала свои предложения поправок, которые надо отстоять.

Кроме того, утверждает депутат, запланированы встречи с делегациями стран, которых надо дополнительно убеждать в необходимости усиления помощи Украине.

"Испанская сторона понимает, что наш бюджет ограничен, но очень хочет услышать Украину, поэтому полностью финансирует эту поездку для меня, коллег из комитета и работников секретариата", – подчеркнула Климпуш-Цинцадзе.

Глава комитета Верховной Рады по евроинтеграции заявила, что вынуждена писать в Facebook, ведь использовала все непубличные каналы коммуникации с властью.

"Если сегодня до отъезда поезда, билет за который тоже уже оплатила Испания, руководство парламента не выполнит свой долг, я оставляю за собой право обратиться ко всем странам ЕС и объяснить, что здесь происходит и как узкие политические интересы нескольких людей берут верх над национальными", – резюмировала Климпуш-Цинцадзе.

Ранее депутат комитета ВР по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества от оппозиционной "Европейской солидарности" Ирина Геращенко заявила, что ее коллегу по фракции Владимира Арьева исключили из официальной делегации Украины на заседание Ассамблеи Евронест.

Перед этим Геращенко заявила, что ряд ее международных командировок под угрозой из-за промедления с разрешением от Рады, и видит в этом политические мотивы.

В сентябре другой депутат "Евросолидарности", Алексей Гончаренко заявил, что председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук не подписал ему распоряжение для поездки на конференцию ПАСЕ в Дублине

После того в ПАСЕ призвали разрешить депутату Гончаренко поехать в командировку в Британию.