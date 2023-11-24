Молдова ще на 60 днів продовжила надзвичайний стан через війну в Україні

Парламент Молдови в п’ятницю продовжив режим надзвичайного стану, запроваджений у зв’язку з повномасштабним вторгненням Росії в Україну, ще на 60 днів.

Про це пише "Європейська правда" з посиланням на NewsMaker.

Рішення, яке напередодні схвалив молдовський уряд, підтримали 60 депутатів від партії влади "Дія і солідарність" (PAS).

Міністр внутрішніх справ Молдови Адріан Ефрос на засіданні пояснив, що необхідність продовження надзвичайного стану зумовлена ризиками для національної безпеки, що зберігаються.

"Можливі атаки на енергетичну інфраструктуру можуть позначитися і на постачанні електроенергії в Молдову. Водночас не можна виключати прямі ризики енергетичної безпеки, пов'язані зі скороченням обсягу постачання природного газу з Росії", – йшлось у проєкті рішення.

Молдовська опозиція традиційно виступила проти продовження надзвичайного стану, на знак протесту фракція Блоку комуністів і соціалістів покинула засідання парламенту.

Режим надзвичайного стану уперше запровадили в країні 24 лютого 2022 року через російське вторгнення в Україну. Необхідність такого рішення уряд у Кишиневі обґрунтував наявними загрозами й необхідністю забезпечення безпеки енергопостачання, керування потоком біженців та протидії іншим безпековим ризикам.

Відтоді надзвичайний стан у Молдові неодноразово продовжували. Очікують, що він діятиме доти, доки в Україні триває війна.