Молдова еще на 60 дней продлила чрезвычайное положение из-за войны в Украине

Парламент Молдовы в пятницу продлил режим чрезвычайного положения, введенный в связи с полномасштабным вторжением России в Украину, еще на 60 дней.

Об этом пишет "Европейская правда" со ссылкой на NewsMaker.

Решение, которое накануне одобрило молдавское правительство, поддержали 60 депутатов от партии власти "Действие и солидарность" (PAS).

Министр внутренних дел Молдовы Адриан Эфрос на заседании пояснил, что необходимость продления чрезвычайного положения обусловлена сохраняющимися рисками для национальной безопасности.

"Возможные атаки на энергетическую инфраструктуру могут сказаться и на поставках электроэнергии в Молдову. В то же время нельзя исключать прямые риски энергетической безопасности, связанные с сокращением объема поставок природного газа из России", – говорилось в проекте решения.

Молдавская оппозиция традиционно выступила против продления чрезвычайного положения, в знак протеста фракция Блока коммунистов и социалистов покинула заседание парламента.

Режим чрезвычайного положения впервые ввели в стране 24 февраля 2022 года из-за российского вторжения в Украину. Необходимость такого решения правительство в Кишиневе обосновало существующими угрозами и необходимостью обеспечения безопасности энергоснабжения, управления потоком беженцев и противодействия другим рискам безопасности.

С тех пор чрезвычайное положение в Молдове неоднократно продлевалось. Ожидается, что оно будет действовать до тех пор, пока в Украине идет война.