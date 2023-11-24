ЗМІ: Словацький прем’єр Фіцо ледь не зірвав візит до Чехії та обурив Павела

Чеський президент Петр Павел хотів відмовити у візиті новообраному прем’єр-міністру Словаччини Роберту Фіцо, оскільки він наполягав на даті, яка була незручною і для Павела, і для інших топ-посадовців.

Про це стало відомо порталу Novinky.cz, повідомляє "Європейська правда".

Дату візиту до Чехії – п’ятницю, 24 листопада, – запропонував сам Фіцо, хоча вона не влаштовувала президента Петра Павела й голів верхньої і нижньої палат чеського парламенту Мілоша Вистрчила і Маркету Пекарову Адамову.

"Пекарова Адамова і Вистрчил планували поїхати в Україну, а президента Павла взагалі не повинно було бути в Празі", – уточнило джерело.

До того ж чеській стороні стало відомо, що паралельно з офіційними зустрічами словацький прем’єр запланував побачитись з експрезидентами Чехії Мілошем Земаном і Вацлавом Клаусом (останній відмовився, бо наразі перебуває у Швейцарії), а також головою чеського опозиційного руху ANO та експрем’єром Андреєм Бабішем.

Така ситуація обурила Павела, оскільки Фіцо не лише проігнорував плани високопосадовців Чехії, а й запланував у межах першого офіційного візиту до країни зустрітись із лідером опозиції.

"Це абсолютно неприйнятно з дипломатичного погляду", – підкреслило джерело Novinky.cz.

За даними порталу, Павел обмірковував скасування візиту Фіцо, але президентка Словаччини Зузана Чапутова переконала його піти на поступки – і словацький прем’єр приїхав та зустрівся з президентом Чехії.

"Президента Павела турбував той факт, що Фіцо не зробив жодного дружнього кроку назустріч Чехії. Він поводився так, ніби йому все одно", – цитує матеріал джерело в оточенні чеського президента.

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