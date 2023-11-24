СМИ: Словацкий премьер Фицо едва не сорвал визит в Чехию и возмутил Павела

Чешский президент Петр Павел хотел отказать в визите новоизбранному премьер-министру Словакии Роберту Фицо, поскольку он настаивал на дате, которая была неудобной и для Павела, и для других топ-чиновников.

Об этом стало известно порталу Novinky.cz, сообщает "Европейская правда".

Дату визита в Чехию – пятницу, 24 ноября, – предложил сам Фицо, хотя она не устраивала президента Петра Павела и глав верхней и нижней палат чешского парламента Милоша Выстрчила и Маркету Пекарову Адамову.

"Пекарова Адамова и Вистрчил планировали поехать в Украину, а президента Павла вообще не должно было быть в Праге", – уточнил источник.

К тому же, чешской стороне стало известно, что параллельно с официальными встречами словацкий премьер запланировал увидеться с экс-президентами Чехии Милошем Земаном и Вацлавом Клаусом (последний отказался, потому что сейчас находится в Швейцарии), а также главой чешского оппозиционного движения ANO и экс-премьером Андреем Бабишем.

Такая ситуация возмутила Павела, поскольку Фицо не только проигнорировал планы чиновников Чехии, но и запланировал в рамках первого официального визита в страну встретиться с лидером оппозиции.

"Это абсолютно неприемлемо с дипломатической точки зрения", – подчеркнул источник Novinky.cz.

По данным портала, Павел обдумывал отмену визита Фицо, но президент Словакии Зузана Чапутова убедила его пойти на уступки – и словацкий премьер приехал и встретился с президентом Чехии.

"Президента Павела беспокоил тот факт, что Фицо не сделал ни одного дружеского шага навстречу Чехии. Он вел себя так, будто ему все равно", – цитирует материал источник в окружении чешского президента.

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