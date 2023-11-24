Ізраїль проігнорує саміт ЄС із Середземноморських країн через обговорення ХАМАС

Ізраїль звинуватив організаторів саміту EU-Med (ЄС-Середземномор'я) в тому, що вони зробили центральною темою обговорення війну країни з терористичним угрупованням ХАМАС без попередніх консультацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Politico.

Зустріч міністрів закордонних справ країн Середземноморського союзу, який об'єднує ЄС та країни Близького Сходу і Північної Африки, має відбутись у понеділок у Барселоні, але Ізраїль не буде на ній присутній.

Очікується, що на саміті будуть присутні міністри закордонних справ Йорданії, Єгипту, Палестини, Лівану і Тунісу, а також міністри закордонних справ країн ЄС.

Як заявив ізраїльський посол в ЄС Хаїм Регев, рішення організаторів обговорити війну Ізраїлю проти ХАМАС "підриває" мету форуму і "несе в собі ризик перетворення його на ще один міжнародний форум, на якому арабські країни будуть бити Ізраїль".

Іспанія, яка головує в Раді ЄС, вирішила провести зустріч попри побоювання, що арабські країни чи Ізраїль відхилять запрошення. Відмова останнього вже спричинила суперечки в Євросоюзі: деякі держави пропонують відкласти саміт EU-Med.

Як пише Politico, зустріч може оприявнити не лише серйозні розбіжності між членами ЄС та арабськими країнами стосовно Ізраїлю, але й роз'єднаність усередині Євросоюзу.

Іспанія, Франція і Португалія закликають до припинення вогню в Газі, в той час як Німеччина, Чехія, Австрія та Угорщина стверджують, що це суперечить праву Ізраїлю на самооборону.

Топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель цього тижня заявив, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.