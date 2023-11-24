Израиль проигнорирует саммит ЕС по Средиземноморским странам из-за обсуждения ХАМАС

Израиль обвинил организаторов саммита EU-Med (ЕС-Средиземноморье) в том, что они сделали центральной темой обсуждения войну страны с террористической группировкой ХАМАС без предварительных консультаций.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Politico.

Встреча министров иностранных дел стран Средиземноморского союза, который объединяет ЕС и страны Ближнего Востока и Северной Африки, должна состояться в понедельник в Барселоне, но Израиль не будет на ней присутствовать.

Ожидается, что на саммите будут присутствовать министры иностранных дел Иордании, Египта, Палестины, Ливана и Туниса, а также министры иностранных дел стран ЕС.

Как заявил израильский посол в ЕС Хаим Регев, решение организаторов обсудить войну Израиля против ХАМАС "подрывает" цель форума и "несет в себе риск превращения его в еще один международный форум, на котором арабские страны будут бить Израиль".

Испания, которая председательствует в Совете ЕС, решила провести встречу несмотря на опасения, что арабские страны или Израиль отклонят приглашение. Отказ последнего уже вызвал споры в Евросоюзе: некоторые государства предлагают отложить саммит EU-Med.

Как пишет Politico, встреча может выявить не только серьезные разногласия между членами ЕС и арабскими странами относительно Израиля, но и разобщенность внутри Евросоюза.

Испания, Франция и Португалия призывают к прекращению огня в Газе, в то время как Германия, Чехия, Австрия и Венгрия утверждают, что это противоречит праву Израиля на самооборону.

Топ-дипломат Евросоюза Жозеп Боррель на этой неделе заявил, что создание государства Палестина было бы лучшим способом обеспечить безопасность Израиля, который проводит военную операцию против боевиков ХАМАС в секторе Газа.