Боррель: ЄС стикається з ростом ворожості мусульман через позицію щодо війни в Газі

Євросоюз стикається зі зростаючою ворожістю в мусульманському світі та за його межами через звинувачення у проізраїльській упередженості та подвійних стандартах у зв'язку з війною в Газі.

Як пише "Європейська правда", про це в інтерв'ю агентству Reuters заявив топ-дипломат ЄС Жозеп Боррель.

За його словами, лідери арабських країн та палестинські громадські активісти скаржилися на те, що ЄС не застосовує до війни Ізраїлю в Газі ті ж самі стандарти, які він застосовує до війни РФ в Україні.

"Усі вони дійсно критикували позицію ЄС як однобічну", – сказав Боррель.

Він висловив побоювання, що це може підірвати дипломатичну підтримку України на Глобальному Півдні та здатність ЄС наполягати на включенні положень про права людини в міжнародні угоди.

Дипломат додав, що вже отримав повідомлення від деяких міністрів про те, що вони не підтримають Україну під час наступного голосування в ООН.

"Якщо так триватиме ще пару тижнів, то ворожість до європейців (зростатиме)", – зауважив Боррель.

У відповідь на критику дипломат підкреслив, що людські життя мають однакову цінність скрізь, і що ЄС одностайно закликав до негайної гуманітарної паузи для надання допомоги палестинцям в Газі та в чотири рази збільшив гуманітарну допомогу для сектору Гази.

Втім, арабські лідери вимагають негайного припинення ізраїльських бомбардувань, а також розкритикували ЄС та США за те, що вони не засудили ізраїльську кампанію бомбардувань у Газі, на відміну від реакції Заходу на вторгнення в Україну.

На його думку, ЄС має проявити більше співчуття до загибелі мирних палестинців у війні Ізраїлю проти ХАМАС, розпочатої у відповідь на напад терористичного угруповання 7 жовтня.

Раніше Боррель заявив, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Також глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Перед цим Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.