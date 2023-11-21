Топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив після віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, що була присвячена поточній ситуації в секторі Гази, повідомляє Euractiv.

За його словами, попри величезні виклики Євросоюз має просувати свою думку про стабілізацію Гази та майбутню Палестинську державу.

"Я вважаю, що найкращою гарантією безпеки Ізраїлю є створення Палестинської держави", – сказав Боррель.

Високий представник ЄС назвав великим кроком вперед резолюцію Ради безпеки ООН, що закликає до негайного гуманітарного перемир'я, але наголосив на тому, потрібно забезпечити її швидке виконання.

"У світлі зростаючого насильства з боку екстремістів та поселенців проти палестинців (на Західному березі річки Йордан) існує реальний ризик ескалації ситуації", – зазначив Боррель.

Раніше глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Перед цим Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.

Боррель також наголошував, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу".