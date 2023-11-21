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Боррель: Палестинська держава – найкраща гарантія безпеки Ізраїлю

Вівторок, 21 листопада 2023, 09:58

Топ-дипломат Євросоюзу Жозеп Боррель вважає, що створення держави Палестина було б найкращим способом забезпечити безпеку Ізраїлю, який проводить воєнну операцію проти бойовиків ХАМАС у секторі Гази.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив після віртуальної зустрічі міністрів закордонних справ країн-членів ЄС, що була присвячена поточній ситуації в секторі Гази, повідомляє Euractiv.

За його словами, попри величезні виклики Євросоюз має просувати свою думку про стабілізацію Гази та майбутню Палестинську державу.

"Я вважаю, що найкращою гарантією безпеки Ізраїлю є створення Палестинської держави", – сказав Боррель.

Високий представник ЄС назвав великим кроком вперед резолюцію Ради безпеки ООН, що закликає до негайного гуманітарного перемир'я, але наголосив на тому, потрібно забезпечити її швидке виконання.

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"У світлі зростаючого насильства з боку екстремістів та поселенців проти палестинців (на Західному березі річки Йордан) існує реальний ризик ескалації ситуації", – зазначив Боррель.

Раніше глава дипломатії ЄС заявив, що після завершення війни між Ізраїлем і терористичним угрупованням ХАМАС контроль над сектором Гази має перейти до Палестинської адміністрації.

Перед цим Боррель закликав Ізраїль не дозволити люті поглинути його у війні проти терористичного угруповання ХАМАС.

Прем'єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу раніше заявив, що після завершення бойових дій його країна візьме на себе "загальну відповідальність за безпеку" в Газі "на невизначений період". Однак ця позиція не влаштовує ЄС і Сполучені Штати.

Боррель також наголошував, що Ізраїль не може залишатися в Газі після війни. За його словами, "палестинська влада повинна повернутися в Газу".

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Боррель