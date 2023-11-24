В Боснии проверят заявления о "российских военных лагерях" в Республике Сербской

Прокуратура Боснии и Герцеговины начала проверку после заявлений министра обороны Зукана Хелеза о якобы существовании военных лагерей в Республике Сербской, где обучение проводят инструкторы из России.

Об этом представитель прокуратуры БиГ Борис Грубешич сообщил в комментарии порталу Klix.ba, пишет "Европейская правда".

По словам Грубешича, проверкой информации о "российских военных лагерях" в Республике Сербской займется подразделение по вопросам терроризма. Министра обороны БиГ вызовут для дачи более подробных показаний.

"Все институты, должностные лица, а также граждане имеют обязательства по закону сообщать компетентным органам информацию о совершенных уголовных правонарушениях, а также тех, кто их совершил", – добавил он.

Ранее на этой неделе глава Минобороны БиГ в интервью порталу N1 заявил о существовании в Республике Сербской лагерей, где с участием российских инструкторов молодежь обучают военному делу.

Хелез добавил, что эти лагеря действуют под эгидой Министерства внутренних дел РС, "иногда полулегально", а его министерство знает их расположение и некоторых граждан России, причастных к их работе.

В комментарии для балканской службы "Радио Свобода" министр уточнил, что эти лагеря расположены в районе Рогатицы и горы Маглич, и имеет соответствующие фотодоказательства их существования.

Республика Сербская является государственным образованием на территории Боснии, частью федеральной системы, разработанной после войны на Балканах в 1990-х годах. Подавляющая часть населения – боснийские сербы, они выступают за тесные связи с Белградом и в оппозиции как к ЕС, так и боснийским мусульманским и хорватским организациям.

Ранее на этой неделе генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс обеспокоен сепаратистской риторикой в Боснии и Герцеговине, а также иностранным вмешательством в стране, в частности России.