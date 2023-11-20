НАТО стурбований сепаратистською риторикою та втручанням РФ у справи Боснії

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Альянс стурбований сепаратистською риторикою в Боснії і Герцеговині, а також іноземним втручанням в країні, зокрема Росії.

Як пише "Європейська правда", про це він заявив у Сараєво після зустрічі з головою Ради міністрів Боснії Боряною Кришто, повідомляє Reuters.

Посадовець мав на увазі неодноразові заяви проросійського лідера боснійських сербів Мілорада Додіка про те, що автономна Республіка Сербська працюватиме над відокремленням та приєднанням до сусідньої Сербії.

"Ми стурбовані сепаратистською риторикою, що розколює суспільство, а також... іноземним втручанням, зокрема Росії", – сказав Столтенберг.

За словами генсека НАТО, це підриває стабільність і перешкоджає реформам, додавши, що всі політичні лідери повинні працювати над збереженням єдності, розбудовою національних інститутів та досягненням примирення в Боснії.

"НАТО залишається відданим підтримці євроатлантичного шляху Боснії, кожна країна має право обирати свої механізми безпеки без іноземного втручання", – зазначив Столтенберг.

Раніше Єврокомісія рекомендувала відкриття переговорів про вступ з Боснією і Герцеговиною, коли буде досягнутий достатній рівень відповідності критеріям членства, але відзначила проблеми з Республікою Сербською.

Нагадаємо, у липні глава Республіки Сербської Мілорад Додік пригрозив провести референдум про відокремлення Республіки Сербської. Він відмовляється визнавати повноваження високого представника у Боснії і Герцеговині Крістіана Шмідта відтоді, як ця посада втратила підтримку ООН завдяки втручанню Росії та Китаю.

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