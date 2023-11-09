Президент Швейцарії: Санкції проти РФ сумісні з нейтралітетом, ухиляння від них – ні

Голова Федеральної ради Швейцарії Ален Берсе вважає, що приєднання до санкцій Євросоюзу проти Росії не суперечать її політиці нейтралітету, на відміну від ситуації, якби країна допомагала ухилятись від них.

Про це Берсе сказав в інтерв’ю Swissinfo, повідомляє "Європейська правда".

Швейцарський президент прокоментував закиди з боку Росії щодо Швейцарії через те, що її нібито більше не можна розглядати як нейтральну сторону через запровадження санкцій проти РФ.

Берсе нагадав, що агресивна війна Росії проти України порушила всі принципи міжнародного права згідно зі Статутом ООН.

"Коли є країна, яка грубо порушує міжнародні правила, не можна просто повернутися до ведення справ як зазвичай. Саме тому Швейцарія з самого початку чітко засудила агресивну війну і повністю приєдналася до санкцій ЄС", – додав політик.

"Важливо, щоб Швейцарія не використовувалася як місце для обходу міжнародних санкцій. Якби Швейцарія не прийняла ці санкції, це б сталося дуже швидко. Це, безумовно, було б несумісним з нейтралітетом", – додав він.

Президент Швейцарії вважає, що на міжнародній арені розуміють особливості позиції країни в контексті повномасштабної агресії РФ проти України.

"Сила Швейцарії полягає не в експорті озброєнь. Загальноприйнятою є також тверда прихильність Швейцарії до багатосторонності і міжнародного права. Саме в цьому полягає сильна сторона Швейцарії. В Україні, наприклад, Швейцарія може надати підтримку в розмінуванні", – пояснив він.

Минулого року Федеральна рада Швейцарії роз'яснила, що нейтралітет країни сумісний із санкціями Європейського Союзу проти Росії, але не членством у НАТО.