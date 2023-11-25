Посол США подякувала силам ППО України за відбиття масованої атаки дронів

Посол США Бріджит Брінк прокоментувала масовану атаку дронів на Україну з боку Росії в ніч проти суботи.

Як пише "Європейська правда", про це вона написала у Twitter (X).

Дипломатка зазначила, що в той час, як температура в Україні падає нижче нуля, РФ цинічно посилає хвилі іранських безпілотників, атакуючи країну та її столицю.

"У Києві всю ніч активно працювала ППО... Дякуємо українським захисникам", – заявила Брінк.

В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває в Україні, спускався в укриття під час в ніч проти суботи, коли Київ зазнав масованої атаки дронів з боку Росії.

Латвійський лідер 24 листопада прибув до України з неанонсованим візитом.