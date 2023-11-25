Президент Латвії показав, як перебував в укритті у Києві під час масованої атаки дронів
Субота, 25 листопада 2023, 09:03
Президент Латвії Едгарс Рінкевичс, який перебуває в Україні, спускався в укриття в ніч проти суботи, коли Київ зазнав масованої атаки дронів з боку Росії.
Про це, як пише "Європейська правда", він повідомив у Twitter (X), опублікувавши світлину з укриття.
"25 листопада, 05:10 ранку, Київ", – підписав фотографію Рінкевичс.
25.11.plkst. 5.10, Kijiva— Edgars Rinkēvičs (@edgarsrinkevics) November 25, 2023
Foto: Ilmārs Znotiņš pic.twitter.com/56vsUsMJvz
В ніч проти суботи, 25 листопада, РФ випустила по Україні рекордну кількість ударних БпЛА – близько 75 "Шахедів".
Президент Латвії 24 листопада прибув до України з неанонсованим візитом.
За його словами, він відвідав кілька об’єктів у Чернігівській області, які відбудовували за кошти Латвії, а також зустрівся з президентом України Володимиром Зеленським та обговорив з ним двосторонні відносини і підтримку з боку ЄС і НАТО.
На спільній з Володимиром Зеленським пресконференції Рінкевичс висловив впевненість що Європейський Союз попри спротив окремих держав-членів зрештою ухвалить усі позитивні для України рішення.
Перед цим Рінкевичс заявляв, що країни ЄС і НАТО мають збільшити свої потужності оборонної промисловості, щоб виробляти необхідне озброєння для себе і для України.