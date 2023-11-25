Литва виділить 2 мільйони євро на ініціативу "Зерно з України"

Литва оголосила про виділення цього року два мільйони євро на ініціативу "Зерно з України".

Про це у Twitter (X) написала литовська прем’єр-міністерка Інгріда Шимоніте, повідомляє "Європейська правда".

"На другому саміті "Зерно з України" я оголосила, що цього року Литва виділить ще 2 млн євро на цю глобальну гуманітарну ініціативу президента Володимира Зеленського, щоб допомогти пом'якшити загрози продовольчій безпеці, спричинені агресивною війною Росії", – підкреслила Шимоніте.

Вона додала, що єдиний спосіб забезпечити як продовольчу безпеку, так і сталий мир в Європі – "це допомогти Україні якнайшвидше перемогти у цій війні та розгромити Росію".

Раніше президент Латвії Егардс Рінкевичс заявив, що питання зерна та інших продуктів харчування з окупованих територій України має бути враховане у санкційному механізмі.

А напередодні Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна у країни, що найбільш залежать від нього, а також розмінування полів в Україні.