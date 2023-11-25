Президент Латвії: Санкції мають стосуватися вкраденого РФ зерна з окупованих територій

Президент Латвії Егардс Рінкевичс заявив, що питання зерна та інших продуктів харчування з окупованих територій України має бути враховане у санкційному механізмі.

Як повідомляє "Європейська правда", про це він сказав на пресконференції у Києві.

Він нагадав, що санкції проти РФ не стосуються продуктів харчування та медичних засобів.

"Але я думаю, що питання зерна чи інших продуктів харчування, які походять з окупованих територій України, що були викрадені Росією треба врахувати у санкційному механізмі. Деякі аспекти вже враховано. І я також вважаю, що не менш важливо, як ми координуємо реалізацію санкцій на європейському рівні, як ми перевіряємо походження тих чи інших продуктів. І по цьому питанню необхідно працювати", – підкреслив латвійський президент.

Зі свого боку прем’єр-міністерка Литви Інгріда Шимоніте зауважила, що санкції не мають впливати на базові потреби.

"Але є ще інший аспект. Тому що країна не може отримувати переваги від того, що вона викрала. Саме тому нам необхідно посилити відповідні механізми контролю – мова йде про санкції проти товарів подвійного призначення, які потрапляють до РФ за допомогою обходу санкцій. Саме тому нам треба вирішувати проблеми з прогалинами, запроваджувати будь-які інші рішення щодо імпорту та експорту з ЄС для того, щоб припинити це", – підкреслила вона.

Шимоніте додала, що передусім треба звернути увагу на країни, які межують з РФ, "адже багато торгівлі відбувається саме на цих ділянках".

"І ми продовжуватимемо роботу, щоб Путін не мав можливості отримати перевагу від того, що він вкрав", – підкреслила литовська прем’єрка.

Раніше Рінкевичс підтримав ідею обмеження імпорту російського зерна в ЄС.

Крім того, Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна у країни, що найбільш залежать від нього, а також розмінування полів в Україні.