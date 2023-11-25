Литва выделит 2 миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины"

Литва объявила о выделении в этом году два миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины".

Об этом в Twitter (X) написала литовский премьер-министр Ингрида Шимоните, сообщает "Европейская правда".

"На втором саммите "Зерно из Украины" я объявила, что в этом году Литва выделит еще 2 млн евро на эту глобальную гуманитарную инициативу президента Владимира Зеленского, чтобы помочь смягчить угрозы продовольственной безопасности, вызванные агрессивной войной России", – подчеркнула Шимоните.

Она добавила, что единственный способ обеспечить как продовольственную безопасность, так и устойчивый мир в Европе – "это помочь Украине как можно быстрее победить в этой войне и разгромить Россию".

Ранее президент Латвии Эгардс Ринкевичс заявил, что вопрос зерна и других продуктов питания с оккупированных территорий Украины должен быть учтен в санкционном механизме.

А накануне Финляндия выделила 3 млн евро на поддержку экспорта украинского зерна в страны, наиболее зависящие от него, а также разминирование полей в Украине.