Єврокомісія надасть 50 мільйонів євро на ремонт портів України

Європейська комісія надасть Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від російських ударів, щоб сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до президента України Володимира Зеленського, який вона оприлюднила в Twitter (X).

У листі фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD November 25, 2023

"Аби підтримати ці зусилля Єврокомісія робить доступними 50 мільйонів євро на швидкий ремонт та оновлення інфраструктури українських портів", – йдеться у листі.

Президентка ЄК зазначила, що з часом інвестиції дозволять українським портам повернутися до обсягів експорту, які були до початку війни.

Вона додала, що у жовтні цього року, Україна експортувала 4,6 мільйона тонн зерна – 3,6 мільйона тонн товарів кораблями та ще 1 мільйон тонн залізницею та вантажівками.

Раніше Литва оголосила про виділення цього року два мільйони євро на ініціативу "Зерно з України".

А напередодні Фінляндія виділила 3 млн євро на підтримку експорту українського зерна у країни, що найбільш залежать від нього, а також розмінування полів в Україні.