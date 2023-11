Єврокомісія надасть 50 мільйонів євро на ремонт портів України

Європейська комісія надасть Україні 50 мільйонів євро на ремонт портової інфраструктури, яка постраждала від російських ударів, щоб сприяти подальшому експорту агропродукції на світовий ринок.

Як повідомляє "Європейська правда", про це йдеться у листі президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн до президента України Володимира Зеленського, який вона оприлюднила в Twitter (X).

У листі фон дер Ляєн привітала відкриття Україною чорноморського гуманітарного коридору, який дозволив продовжити морський експорт.

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD