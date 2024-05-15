У НАТО попередили Грузію, що закон про "іноагентів" не сумісний з курсом на членство

У НАТО попередили грузинську владу, що рішення ухвалити скандальний закон "Про прозорість європейського впливу" несумісне з її західним курсом, у тому числі планами на членство в Альянсі.

Як повідомляє "Європейська правда", такий коментар від імені Альянсу опублікувала речниця Фара Дахлалла.

"Рішення уряду Грузії ухвалити законодавство про так званих "іноземних агентів" – це крок у неправильному напрямку і віддаляє Грузію від європейської та євроатлантичної інтеграції. Закликаємо Грузію змінити курс і поважати право на мирний протест", – зазначила вона.

The Georgian government’s decision to pass legislation on so-called “foreign agents” is a step in the wrong direction and takes Georgia 🇬🇪 further away from European and Euro-Atlantic integration. We urge #Georgia to change course and to respect the right to peaceful protest. Реклама: May 15, 2024

Нагадаємо, 14 травня парламент Грузії схвалив у фінальному третьому читанні скандальний проєкт "Про прозорість іноземного впливу", під парламентом поліція почала розганяти людей, сталися сутички й затримання. Перед тим депутати побилися під час дебатів.

Помічник держсекретаря США у справах Європи та Євразії, який того ж дня був у Грузії, попередив про можливість санкцій проти грузинських посадовців.

МЗС Британії заявило, що ухвалення парламентом Грузії закону про "іноагентів" і переслідування протестувальників суперечить євроатлантичним прагненням Грузії.

Генсек Ради Європи здивувалась, що грузинська влада не стала чекати висновок Венеційської комісії щодо проєкту, та закликає зважати на нього, коли оцінку опублікують. Також вона висловила стурбованість звістками про залякування і побиття опозиційних політиків та активістів.

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