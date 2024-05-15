ЗМІ: Посли ЄС схвалили заборону низки пропагандистських ресурсів Росії
Посли Євросоюзу погодили рішення про заборону на території усіх країн союзу доступу до чотирьох інформаційних ресурсів, що використовуються як інструменти російської пропаганди.
Про це повідомив редактор "Радіо Свобода" з питань Європи Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".
"Посли ЄС щойно погодили загальноєвропейську заборону для ресурсів Voice of Europe, РИА Новости, "Известия" і "Российская газета", – написав він у своєму Twitter (X).
EU ambassadors just agreed an 🇪🇺-wide broadcast ban on Voice of Europe, RIA Novosti, Izvestija and Rossiiskaja Gazeta. 🇷🇺 https://t.co/PJ9lbOaKreРеклама:— Rikard Jozwiak (@RikardJozwiak) May 15, 2024
Раніше вже з’являлися повідомлення, що Єврокомісія хоче внести до санкційного списку інформаційний ресурс Voice of Europe.
Чеські спецслужби в березні заявили, що сайт використовували для поширення антиукраїнської пропаганди та дезінформації за вказівкою Віктора Медведчука, проти якого Чехія теж запровадила санкції.
"Российская газета" є офіційним друкованим виданням уряду РФ. Минулої осені Болгарія видворила з країни із забороною в’їзду до ЄС співробітника цього ресурсу за порушення, що, за заявами уряду Болгарії, не були пов’язані з журналістською діяльністю.
Нагадаємо, ще на початку березня 2022 року за рішенням Ради ЄС, у Євросоюзі невідкладно заборонили роботу російських пропагандистських телеканалів RT/Russia Today і Sputnik.