Прокуратура Литви почала розслідування через надлишкову купівлю ковід-вакцини

Генеральна прокуратура Литви вирішила розпочати розслідування у зв’язку з придбанням Литвою великих обсягів ковід-вакцини, частина якої згодом виявилась непотрібною.

Про це повідомляє LRT, пише "Європейська правда".

У середу генпрокуратура Литви вирішила розпочати досудове розслідування щодо можливого скоєння злочину у контексті придбання владою країни у розпал пандемії великого обсягу вакцини від COVID-19, частина якої виявилась непотрібною після спадання інтересу до вакцинації та зниження загрози від вірусу.

Розслідування ведеться у зв’язку з можливим зловживанням повноваженнями і марнуванням коштів.

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Як відомо, після вакцинації усіх зацікавлених та спадання загрози від вірусу з проблемою надлишку вакцини зіткнулися усі країни Європи. Так, одна лише Швеція викинула приблизно п’яту частину препаратів, придбаних для імунізації від COVID-19.

Єврокомісії довелося вести переговори з виробниками вакцин про зміну укладених контрактів, оскільки держави ЄС не хотіли платити за непотрібні вакцини.

Це стосувалося не лише вакцин, але й засобів індивідуального захисту, які масово закуповували у період дефіциту.