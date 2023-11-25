Еврокомиссия предоставит 50 миллионов евро на ремонт портов Украины

Европейская комиссия предоставит Украине 50 миллионов евро на ремонт портовой инфраструктуры, пострадавшей от российских ударов, чтобы способствовать дальнейшему экспорту агропродукции на мировой рынок.

Как сообщает "Европейская правда", об этом говорится в письме президента Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен к президенту Украины Владимиру Зеленскому, которое она обнародовала в Twitter (X).

Despite the war, Ukraine keeps feeding the world.



In this effort, you can count on the EU.



We continue enhancing our Solidarity Lanes and will provide €50 million to repair your port infrastructure.



Together we ship Ukrainian grain to the world.@ZelenskyyUa pic.twitter.com/2kEELoEKKD — Ursula von der Leyen (@vonderleyen) November 25, 2023

В письме фон дер Ляйен приветствовала открытие Украиной черноморского гуманитарного коридора, который позволил продолжить морской экспорт.

"Чтобы поддержать эти усилия Еврокомиссия делает доступными 50 миллионов евро на быстрый ремонт и обновление инфраструктуры украинских портов", – говорится в письме.

Президент ЕК отметила, что со временем инвестиции позволят украинским портам вернуться к объемам экспорта, которые были до начала войны.

Она добавила, что в октябре этого года, Украина экспортировала 4,6 миллиона тонн зерна – 3,6 миллиона тонн товаров кораблями и еще 1 миллион тонн по железной дороге и грузовиками.

Ранее Литва объявила о выделении в этом году два миллиона евро на инициативу "Зерно из Украины".

А накануне Финляндия выделила 3 млн евро на поддержку экспорта украинского зерна в страны, наиболее зависящие от него, а также разминирование полей в Украине.