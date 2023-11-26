Молдова попередила про обмеження на частині КПП через снігопад

Молдовські прикордонники попередили про обмеження на частині пунктів перетину кордону 26 листопада у зв’язку з сильним снігопадом.

Про це повідомляє Newsmaker, пише "Європейська правда".

У зв’язку з негодою почалися перебої на важливому для України пункті пропуску "Паланка".

"Через сильний вітер постраждали кабелі підключення до інтернету. На місці працюють фахівці, транспорт спрямовують до КПП в Тудорі", – попередили у прикордонній поліції.

Пункт "Леушени-Албиця" на кордоні з Румунією тимчасово не пропускає вантажівки до Румунії, оскільки там дуже складна ситуація на дорогах. Тимчасові обмеження для вантажного транспорту і на КПП Джурджулешти-Галац, що поруч з українським Рені – пропускають лише вантажівки "споряджені відповідно до погодних умов".

Румунська сторона тимчасово призупинила роботу пункту пропуску в Оанче, відтак перебої є і на молдовському КПП у Кагулі.

У самій Молдові через снігопад на дорогах сталося кілька серйозних ДТП, одна людина загинула. Близько 60 населених пунктів знеструмлені через пошкодження ліній електропередач.

В аеропорту Кишинева скасували щонайменш два рейси Turkish Airlines між Молдовою і Стамбулом, відкладені на невизначений час ще кілька рейсів з або до Європи.

Тим часом в Україні закрили рух трасою М15 (Одеса-Рені) до подолання наслідків негоди, там вже застрягли десятки авто.

Складні погодні умови очікуються у багатьох областях України, у зв’язку з цим запускають Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах, а водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані.

Нагадаємо, за даними Києва на трьох КПП на кордоні з Польщею, які блокують польські перевізники, у черзі на в'їзд в Україну загалом понад 2000 транспортних засобів.