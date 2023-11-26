Молдова предупредила об ограничениях на части КПП из-за снегопада

Молдавские пограничники предупредили об ограничениях на части пунктов пересечения границы 26 ноября в связи с сильным снегопадом.

Об этом сообщает Newsmaker, пишет "Европейская правда".

В связи с непогодой начались перебои на важном для Украины пункте пропуска "Паланка".

"Из-за сильного ветра пострадали кабели подключения к интернету. На месте работают специалисты, транспорт направляют к КПП в Тудоре", – предупредили в пограничной полиции.

Пункт "Леушены-Албица" на границе с Румынией временно не пропускает грузовики в Румынию, поскольку там очень сложная ситуация на дорогах. Временные ограничения для грузового транспорта и на КПП Джурджулешты-Галац, что рядом с украинским Рени – пропускают только грузовики "экипированные в соответствии с погодными условиями".

Румынская сторона временно приостановила работу пункта пропуска в Оанче, поэтому перебои есть и на молдавском КПП в Кагуле.

В самой Молдове из-за снегопада на дорогах произошло несколько серьезных ДТП, один человек погиб. Около 60 населенных пунктов обесточены из-за повреждения линий электропередач.

В аэропорту Кишинева отменили как минимум два рейса Turkish Airlines между Молдовой и Стамбулом, отложены на неопределенное время еще несколько рейсов в европейские страны.

Тем временем в Украине закрыли движение по трассе М15 (Одесса-Рени) до преодоления последствий непогоды, там уже застряли десятки авто.

Сложные погодные условия ожидаются во многих областях Украины, в связи с этим запускают Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах, а водителей просят не выезжать без крайней необходимости на дальние расстояния.

Напомним, по данным Киева на трех КПП на границе с Польшей, которые блокируют польские перевозчики, стоят в очереди на въезд в Украину более 2000 транспортных средств.