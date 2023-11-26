Сильні снігопади у Болгарії: двоє людей загинули, оголошено надзвичайний стан

Внаслідок сильних снігопадів у Болгарії в ДТП загинули двоє людей та ще 36 осіб отримали поранення.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє AP.

Негода змусила болгарський уряд оголосити надзвичайний стан на значній частині території країни.

AP

За словами прем'єр-міністра Ніколая Денкова, понад тисяча населених пунктів, переважно на північному сході Болгарії, залишилися без електрики.

Сильний вітер також перекрив дороги, спричинив аварії на дорогах та затримки в русі, а також повалив дерева й лінії електропередач, сказав Денков.

Водночас у сусідній Румунії оголосили червоне погодне попередження у східних повітах Констанца, Тулча, Галац і Браїла. Влада повідомила, що понад 400 населених пунктів постраждали від перебоїв в електропостачанні.

Раніше повідомляли, що сильні снігопади в Молдові призвели до аварій в Оргіївському та в Ніспоренському районах, через що загинули двоє людей.

Перед цим молдовські прикордонники попередили про обмеження на частині пунктів перетину кордону 26 листопада у зв’язку з сильним снігопадом.

Близько 60 населених пунктів знеструмлені через пошкодження ліній електропередач. В аеропорту Кишинева скасували та перенесли рейси.

Тим часом в Україні закрили рух трасою М15 (Одеса-Рені) до подолання наслідків негоди, там вже застрягли десятки авто.

Складні погодні умови очікуються у багатьох областях України, у зв’язку з цим запускають Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах, а водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані.