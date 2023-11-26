Сильные снегопады в Болгарии: два человека погибли, объявлено чрезвычайное положение

В результате сильных снегопадов в Болгарии в ДТП погибли два человека и еще 36 человек получили ранения.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает AP.

Непогода заставила болгарское правительство объявить чрезвычайное положение на значительной части территории страны.

AP

По словам премьер-министра Николая Денкова, более тысячи населенных пунктов, преимущественно на северо-востоке Болгарии, остались без электричества.

Сильный ветер также перекрыл дороги, вызвал аварии на дорогах и задержки в движении, а также повалил деревья и линии электропередач, сказал Денков.

В то же время в соседней Румынии объявили красное погодное предупреждение в восточных уездах Констанца, Тулча, Галац и Браила. Власти сообщили, что более 400 населенных пунктов пострадали от перебоев в электроснабжении.

Ранее сообщалось, что сильные снегопады в Молдове привели к авариям в Оргиевском и в Ниспоренском районах, из-за чего погибли два человека.

Перед этим молдавские пограничники предупредили об ограничениях на части пунктов пересечения границы 26 ноября в связи с сильным снегопадом.

Около 60 населенных пунктов обесточены из-за повреждения линий электропередач. В аэропорту Кишинева отменили рейсы и перенесли рейсы.

Тем временем в Украине закрыли движение по трассе М15 (Одесса-Рени) до преодоления последствий непогоды, там уже застряли десятки авто.

Сложные погодные условия ожидаются во многих областях Украины, в связи с этим запускают Штаб по ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций на дорогах, а водителей просят не выезжать без крайней необходимости на дальние расстояния.