Через сильний снігопад у Молдові загинуло двоє людей

Сильні снігопади в Молдові призвели до аварій в Оргіївському та в Ніспоренському районах, через що загинули двоє людей.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє point.md із посиланням на поліцію.

У Ніспоренському районі внаслідок того, що автомобіль марки Volkswagen вилетів з дороги та врізався в дерево на узбіччі, загинув 40-річний пасажир. Ще двома пасажирами були жінки, яких госпіталізували.

point.md

Причиною аварії могло стати те, що водій не впорався з керуванням через те, що не всі шини були зимовими. За словами поліції, перевірка виявила, що він був тверезий.

В Оргіївському районі водій автомобіля Volkswagen не впорався з керуванням на повороті, через що машина злетіла з дороги і врізалася в дерево. Загинула 49-річна жінка, ще трьох пасажирів із різними травмами доправили до лікарні.

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Раніше молдовські прикордонники попередили про обмеження на частині пунктів перетину кордону 26 листопада у зв’язку з сильним снігопадом.

Близько 60 населених пунктів знеструмлені через пошкодження ліній електропередач. В аеропорту Кишинева скасували та перенесли рейси.

Тим часом в Україні закрили рух трасою М15 (Одеса-Рені) до подолання наслідків негоди, там вже застрягли десятки авто.

Складні погодні умови очікуються у багатьох областях України, у зв’язку з цим запускають Штаб з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій на дорогах, а водіїв просять не виїжджати без нагальної потреби на далекі відстані.