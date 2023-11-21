Чехія отримала всі подаровані Німеччиною танки Leopard

Всі 14 танків Leopard 2A4, які Чехія отримала в подарунок від Німеччини, вже в руках чеських солдатів.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє видання Novinky.

"Остання одиниця бойового танка прибула до Праславіце кілька днів тому. Ремонтна машина прибуде наступного року", – заявив у вівторок заступник міністра оборони Чехії Франтішек Шульц. Солдати 73-го танкового батальйону, що базується в Праславіце в Оломоуці, отримали перший Leopard в грудні минулого року.

Чотирнадцять вживаних бойових танків Leopard 2A4 і одна ремонтно-евакуаційна машина були передані Чехії як подарунок від сусідньої Німеччини за допомогу Україні. Під час війни Чехія відправила Києву кілька десятків старих версій радянських танків Т-72.

Окрім важкої техніки, подарунок також включає в себе запчастини та трирічне сервісне обслуговування – все це, за деякими оцінками, коштує близько чотирьох мільярдів крон.

У вівторок Шульц заявив, що завдяки цим танкам вдалося вивести чесько-німецькі відносини на новий рівень. "За півтора року ми просунулися далі, ніж за останнє десятиліття, з нашим найбільшим сусідом", – сказав Шульц. Він нагадав, що Чехія знаходиться в процесі приєднання до тендеру на закупівлю найсучасніших Leopard 2A8. Згідно з попередньою заявою міністра оборони Яни Чернохової, Чехія хотіла б отримати 77 машин.

"Ми серйозно ставимося до важкої техніки", – сказав Шульц. Але він також нагадав про купівлю американських винищувачів F-35 або восьми багатоцільових американських вертольотів UH-1Y Venom і чотирьох бойових вертольотів AH-AZ Viper, отриманих цього року, в той час як Чеська Республіка отримає ще шість старих Viper і два Venom в якості подарунка за постачання техніки в Україну.

Як повідомлялося, Чехія може не виконати своїх зобов'язань перед НАТО наступного року – досягнення цільового показника видатків на оборону з бюджету обсягом 2% від ВВП.

У червні чеський президент Петр Павел підписав закон, згідно з яким Чехія повинна щороку витрачати на оборону щонайменше два відсотки свого ВВП, як це передбачають домовленості в межах НАТО.