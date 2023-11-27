Через російський шантаж головувати в ОБСЄ буде Мальта

Постійна рада ОБСЄ рекомендувала міністрам закордонних справ 57 країн-учасниць офіційно затвердити Мальту на посаді голови організації у 2024 році після того, як РФ та Білорусь наклали вето на головування Естонії.

Як пише "Європейська правда", про це у Twitter повідомив голова ОБСЄ Буяр Османі, який є міністром закордонних справ Північної Македонії.

"Екстрені новини з Відня! Важливі рішення, що відкривають шлях до консенсусу щодо головування в ОБСЄ у 2024 році, яке має бути підтверджено на Раді міністрів закордонних справ у Скоп'є", – зазначив він.

Буяр також подякував Мальті за готовність взяти на себе "цю життєво важливу роль", а також всім колегам "за гнучкість та підтримку".

Минулого тижня Росія разом із Білоруссю наклали вето на затвердження Естонії наступним головою ОБСЄ у 2024 році. Москва ще з 2020-го неодноразово виступала проти такого призначення, посилаючись на те, що Естонія є членом НАТО.

На тлі спротиву РФ Мальта отримала пропозицію взяти на себе головування в ОБСЄ у 2024 році. Мальту розглядали як компромісний варіант, оскільки вона декларує нейтралітет, хоч і засудила російську агресію та, як член ЄС, приєдналась до санкцій проти Росії.

Втім, повідомляли, що у четвер на засіданні дипломатів ОБСЄ у Відні Росія блокувала обрання і Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році. Так росіяни домагалися допуску глави МЗС Сергєя Лаврова до міністерської зустрічі ОБСЄ в Північній Македонії.

В ОБСЄ не перший місяць шукають способи зберегти функціонування організації через позицію Росії, яка відмовилась від співпраці, але може ветувати будь-яке рішення.