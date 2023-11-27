Из-за российского шантажа председательствовать в ОБСЕ будет Мальта

Постоянный совет ОБСЕ рекомендовал министрам иностранных дел 57 стран-участниц официально утвердить Мальту в должности главы организации в 2024 году после того, как РФ и Беларусь наложили вето на председательство Эстонии.

Как пишет "Европейская правда", об этом в Twitter сообщил председатель ОБСЕ Буяр Османи, который является министром иностранных дел Северной Македонии.

"Экстренные новости из Вены! Важные решения, открывающие путь к консенсусу относительно председательства в ОБСЕ в 2024 году, которое должно быть подтверждено на Совете министров иностранных дел в Скопье", – отметил он.

Буяр Османи также поблагодарил Мальту за готовность взять на себя "эту жизненно важную роль", а также всех коллег "за гибкость и поддержку".

На прошлой неделе Россия вместе с Беларусью наложили вето на утверждение Эстонии следующим председателем ОБСЕ в 2024 году. Москва еще с 2020-го неоднократно выступала против такого назначения, ссылаясь на то, что Эстония является членом НАТО.

На фоне сопротивления РФ Мальта получила предложение взять на себя председательство в ОБСЕ в 2024 году. Мальту рассматривали как компромиссный вариант, поскольку она декларирует нейтралитет, хотя и осудила российскую агрессию и, как член ЕС, присоединилась к санкциям против России.

Впрочем, сообщалось, что в четверг на заседании дипломатов ОБСЕ в Вене Россия блокировала избрание и Мальты государством, которое будет председательствовать в Организации в 2024 году. Так россияне добивались допуска главы МИД Сергея Лаврова к министерской встрече ОБСЕ в Северной Македонии.

В ОБСЕ не первый месяц ищут способы сохранить функционирование организации из-за позиции России, которая отказалась от сотрудничества, но может ветировать любое решение.