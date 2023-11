ЗМІ: Росія блокує призначення Мальти головою ОБСЄ на наступний рік

Росія на засіданні дипломатів Організації з безпеки і співробітництва в Європі (ОБСЄ) у Відні заблокувала обрання Мальти державою, яка головуватиме в Організації у 2024 році.

Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Джозвяк, пише "Європейська правда".

За даними Джозвяка, РФ у четвер заблокувала призначення Мальти головуючою державою в ОБСЄ, а також чотирьох топ-посадовців організації, включно з генеральним секретарем.

"Вони (росіяни. – Ред.) хочуть, щоб Лаврова прийняли наступного тижня в Північній Македонії на міністерській зустрічі ОБСЄ, (щоб) ухвалити остаточне рішення", – додав він.

🇷🇺 has already blocked 🇪🇪 to be OSCE chair in 2024. Now it is not giving consent to 🇲🇹 as alternative OSCE chair + Top4 OSCE posts (like sec gen) as a package. They want Lavrov to be welcomed in 🇲🇰 next week for the OSCE ministerial, taking the final decision