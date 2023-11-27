Болгарія заохотить громадян частіше перевіряти здоров'я фінансовими компенсаціями

Уряд Болгарії хоче за допомогою фінансових стимулів заохотити громадян відвідувати щорічні профілактичні медичні огляди, аби поліпшити загальний стан здоров’я населення.

Про це порталу Euractiv розповіли в Міністерстві охорони здоров’я Болгарії, повідомляє "Європейська правда".

Згідно з пропозиціями болгарського МОЗ, громадянам будуть компенсувати останній за рік внесок на медичне страхування, якщо вони пройшли щорічний профілактичний огляд у лікаря. Це має мотивувати їх принаймні раз на рік перевіряти своє здоров’я.

"Головним стимулом є захист і турбота про власне здоров'я та здоров'я наших близьких. Ми хочемо донести цей меседж до суспільства. Ми будемо використовувати різні інформаційні кампанії, присвячені важливості профілактики", – повідомили у відомстві.

Паралельно болгарське Міністерство охорони здоров’я розробляє проєкт електронного профілактичного календаря, який інформуватиме людей про найкращий час, коли варто звернутись до лікаря та пройти медогляд.

У Болгарії кожен, хто має медичне страхування, має право на безкоштовний профілактичний огляд раз на рік.

Але у 2022 році, згідно з офіційними даними, цим скористались лише 2,3 мільйона людей, або 41% від усіх застрахованих старше 18 років. А з січня по вересень 2023-го – лише 22% застрахованих громадян.

Лікарі загальної практики, які здійснюють профілактичні огляди, називають тенденцію тривожною, позаяк профілактика може допомогти виявити багато захворювань на ранній стадії, що робить лікування доступнішим і дешевшим.

Нагадаємо, в червні Єврокомісія та Україна домовилися про нові напрямки співпраці у сфері освіти та охорони здоров’я.