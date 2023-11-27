Болгария поощрит граждан чаще проверять здоровье финансовыми компенсациями

Правительство Болгарии хочет с помощью финансовых стимулов поощрить граждан посещать ежегодные профилактические медицинские осмотры, чтобы улучшить общее состояние здоровья населения.

Об этом порталу Euractiv рассказали в Министерстве здравоохранения Болгарии, сообщает "Европейская правда".

Согласно предложениям болгарского Минздрава, гражданам будут компенсировать последний за год взнос на медицинское страхование, если они прошли ежегодный профилактический осмотр у врача. Это должно мотивировать их по крайней мере раз в год проверять свое здоровье.

"Главным стимулом является защита и забота о собственном здоровье и здоровье наших близких. Мы хотим донести этот месседж до общества. Мы будем использовать различные информационные кампании, посвященные важности профилактики", – сообщили в ведомстве.

Параллельно болгарское Министерство здравоохранения разрабатывает проект электронного профилактического календаря, который будет информировать людей о лучшем времени, когда стоит обратиться к врачу и пройти медосмотр.

В Болгарии каждый, кто имеет медицинское страхование, имеет право на бесплатный профилактический осмотр раз в год.

Но в 2022 году, согласно официальным данным, этим воспользовались только 2,3 миллиона человек, или 41% от всех застрахованных старше 18 лет. А с января по сентябрь 2023-го – только 22% застрахованных граждан.

Врачи общей практики, которые осуществляют профилактические осмотры, называют тенденцию тревожной, поскольку профилактика может помочь выявить многие заболевания на ранней стадии, что делает лечение более доступным и дешевым.

Напомним, в июне Еврокомиссия и Украина договорились о новых направлениях сотрудничества в сфере образования и здравоохранения.