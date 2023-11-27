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ЄС пом’якшує санкції проти Венесуели, Нікарагуа та Боснії, аби спростити гуманітарну допомогу

Понеділок, 27 листопада 2023, 17:33

Рада Європейського Союзу в понеділок погодилась пом’якшити десять санкційних режимів, аби полегшити надання гуманітарної допомоги в країни, яких вони стосуються.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила пресслужба Ради ЄС.

Відповідно до рішення, деякі гуманітарні організації та гуманітарні партнери чи установи ЄС або його держав-членів можуть здійснювати операції з підсанкційними особами для надання гуманітарної допомоги або задоволення базових потреб людей.

Йдеться про санкційні режими, запроваджені у зв'язку із ситуацією в Боснії і Герцеговині, Бурунді, Гвінеї, Лівані, М'янмі, Нікарагуа, Тунісі, Венесуелі, Зімбабве, а також у зв'язку з кібератаками.

Рада ЄС також вирішила регулярно переглядати гуманітарні винятки для цих режимів, аби за необхідності коригувати їх у майбутньому.

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"Сьогоднішнє рішення посилює послідовність та узгодженість між режимами обмежувальних заходів ЄС та обмежувальними заходами, ухваленими на рівні ООН або іншими міжнародними партнерами, щоб захистити принципову гуманітарну діяльність неупереджених гуманітарних організацій", – пояснили в Раді.

У грудні 2022 року Рада безпеки ООН ухвалила резолюцію із запровадженням "гуманітарних винятків" для санкцій, які призводять до замороження активів. Спершу, в березні, Рада Євросоюзу запровадила цю практику для так званих змішаних санкційних режимів – тобто тих, що діють на рівні ООН і до яких ЄС приєднався згодом.

Цього місяця Рада Євросоюзу продовжила запроваджені у 2017 році санкції проти Венесуели на пів року, а не на рік, як це було раніше,  на тлі укладеної угоди між владою та опозицією про проведення виборів у 2024 році.

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