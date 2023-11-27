ЕС смягчает санкции против Венесуэлы, Никарагуа и Боснии, чтобы упростить гуманитарную помощь

Совет Европейского Союза в понедельник согласился смягчить десять санкционных режимов, чтобы облегчить оказание гуманитарной помощи в страны, которых они касаются.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщила пресс-служба Совета ЕС.

Согласно решению, некоторые гуманитарные организации и гуманитарные партнеры или учреждения ЕС или его государств-членов могут осуществлять операции с подсанкционными лицами для оказания гуманитарной помощи или удовлетворения базовых потребностей людей.

Речь идет о санкционных режимах, введенных в связи с ситуацией в Боснии и Герцеговине, Бурунди, Гвинее, Ливане, Мьянме, Никарагуа, Тунисе, Венесуэле, Зимбабве, а также в связи с кибератаками.

Совет ЕС также решил регулярно пересматривать гуманитарные исключения для этих режимов, чтобы при необходимости корректировать их в будущем.

"Сегодняшнее решение усиливает последовательность и согласованность между режимами ограничительных мер ЕС и ограничительными мерами, принятыми на уровне ООН или другими международными партнерами, чтобы защитить принципиальную гуманитарную деятельность беспристрастных гуманитарных организаций", – пояснили в Совете.

В декабре 2022 года Совет безопасности ООН принял резолюцию с введением "гуманитарных исключений" для санкций, которые приводят к замораживанию активов. Сначала, в марте, Совет Евросоюза ввел эту практику для так называемых смешанных санкционных режимов – то есть действующих на уровне ООН и к которым ЕС присоединился впоследствии.

В этом месяце Совет Евросоюза продлил введенные в 2017 году санкции против Венесуэлы на полгода, а не на год, как это было раньше, на фоне заключенного соглашения между властями и оппозицией о проведении выборов в 2024 году.