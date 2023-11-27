У Польщі за місяць зросло побоювання, що війна в Україні загрожує і їй – опитування

Відсоток поляків, які вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, з жовтня збільшився на сім відсоткових пунктів і становить 74%.

Про це свідчить опитування польського Центру дослідження громадської думки CBOS, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на PAP.

На питання, чи загрожує повномасштабна війна Росії проти України безпеці Польщі, 74% опитаних CBOS поляків відповіли ствердно (29% "однозначно так", ще 45% – "скоріше так"), натомість 19% висловили протилежну думку.

"Відсоток поляків, які вважають, що війна в Україні загрожує безпеці Польщі, досить суттєво зріс (74% респондентів, порівняно з 67% у жовтні), тим самим зламавши тенденцію до зниження, яку ми спостерігали протягом останніх місяців", – зазначають у CBOS.

Водночас, як і раніше, серед поляків переважає переконання, що війна Росії проти України не пошириться на інші країни (42%), хоча 31% дотримується протилежної думки, а ще 27% не мають сформованої думки з цього питання.

32% респондентів в опитуванні CBOS заявили, що головною метою має бути припинення війни та відновлення миру, навіть якщо для цього Україні доведеться поступитися частиною своєї території або частиною своєї незалежності.

Але половина опитаних (50%) вважають, що бойові дії повинні продовжуватися і що не можна йти на жодні поступки Росії, ще 18% обрали відповідь "важко сказати".

На запитання, як закінчиться війна в Україні, 39% респондентів CBOS відповіли, що "Україні доведеться віддати частину своєї території", 21% – що "Росія піде з атакованих територій", 10% – що "Росія також піде з українських територій, захоплених у 2014 році", 2% – що "Росія підкорить собі всю Україну". Ще 29% респондентів обрали варіант "важко сказати".

Опитування відбулось із 3 по 16 листопада 2023 року на вибірці у 1072 людей шляхом особистих, телефонних та інтернет-інтерв'ю.

Нагадаємо, переважна більшість жителів Фінляндії вважають, що Росія повинна програти війну та вивести свої війська з України: повністю погоджуються з цим 57% опитаних, ще 28% — скоріше погоджуються (тобто загалом 85%).