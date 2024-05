Боррель засудив Ізраїль за "неприйнятний наказ" цивільним у Секторі Гази

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жозеп Боррель засудив заклик Ізраїлю до палестинців, які живуть у місті Рафах, покинути населений пункт перед очікуваним ізраїльським наземним наступом.

Про це Боррель написав у понеділок у своєму Twitter (Х), пише "Європейська правда".

Глава дипломатії ЄС Жозеп Боррель заявив, що Ізраїль повинен відмовитись від ідеї наземного наступу на місто Рафах, де знайшли притулок сотні тисяч палестинських біженців.

Боррель назвав неприйнятним наказ Ізраїлю про евакуацію цивільного населення в Рафаху. За словами топдипломата ЄС, це передвіщає найгірше – більше війни та голод.

"Ізраїль має відмовитися від наземного наступу та виконати резолюцію Радбезу ООН 2728. ЄС разом із міжнародним співтовариством можуть і повинні діяти, щоб запобігти такому сценарію", – зауважив Боррель.

Israel's evacuation orders to civilians in Rafah portend the worst: more war and famine. It is unacceptable.



Israel must renounce to a ground offensive and implement UNSCR 2728.



The EU, with the International Community, can and must act to prevent such scenario.